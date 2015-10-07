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«المحافظين» : انسحاب قرطام من قائمة «في حب مصر» دفاعاً عن مباديء الحزب وليس موقف شخصي

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«المحافظين» : انسحاب قرطام من قائمة «في حب مصر» دفاعاً عن مباديء الحزب وليس موقف شخصي «المحافظين» : انسحاب قرطام من قائمة «في حب مصر» دفاعاً عن مباديء الحزب وليس موقف شخصي

رئيس حزب المحافظين – أكمل قرطام

قال المهندس، محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إن اجتماع المكتب السياسي للحزب سيستكمل اليوم الاربعاء بعدما أستمر خمس ساعات أمس الثلاثاء مما أستدعي مد فترة انعقاد المكتب الى اليوم الأربعاء، لاستكمال المناقشات واصدار بيان نهائي حول أسباب انسحاب رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام من قائمة في حب .
> وأكد أمين، في بيان رسمي له اليوم، على تفهم أعضاء المكتب الأسباب التي عرضها المهندس أكمل قرطام والتي أدت الى انسحابه من القائمة، موضحا أن أسباب الانسحاب لم تكن مجرد موقف شخصي، ولكنه موقف يأتى دفاعاً عن مبادئ الحزب وقيمه.
> وأوضح أمين أن الاعضاء المجتمعون لم يستقروا حول الافصاح للرأى العام من عدمه عن حقيقة الأسباب التي دعت رئيس الحزب للإنسحاب من القائمة.
> وأشار أمين الى اتفاق المجتمعون على ضرورة دعم الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل والمتمثل في اتمام الانتخابات البرلمانية، والتزام الحزب بالمنافسة على المقاعد الفردية
> كان المكتب السياسي لحزب المحافظين قد عقد مساء أمس اجتماعا ، لمناقشة الأسباب التى دعت رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، إلى اتخاذه قرار الانسحاب من قائمة في حب مصر.

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