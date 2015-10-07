ضبط 9 قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في سوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 9 قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

1- تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام من ضبط السيارة رقم 8694 هـ ى ب قيادة المدعو ” م” 26 سنة عامل ومقيم الشيخ مبادر البلابيش قبلي مركز دار السلام، والذي فر هاربًا تاركًا السيارة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية آلية عيار 7.62× 39 تحمل أرقام 26011594 وعدد 2 ” خزينة بداخلهما عدد ” 49 ” طلقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3697 اداري مركز دار السلام لسنة 2015.

2- بندقية آلية عيار 7.62×39 بالخزينة الخاصة تحمل أرقام 19095966 بحوزة المتهم ” حامد .إ. ح “ 40 سنة عاطل ومقيم عزبة النمر مركز المنشأة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4657 اداري مركز المنشأة لسنة 2015.

> 3- بندقية آلية عيار 7.62 ×39 مطموسة الأرقام ذات دبشك حديدى ينطوي وينفرد بحوزة المتهم ” حسان. ك. ع” 46 سنة عامل مقيم العنبرية مركز المنشأة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4613 اداري مركز المنشأة لسنة 2015.

4- بندقية آلية عيار 7.62×39 بدون أرقام بحوزة المتهم ” كمال.أ. ح” 20 سنة عامل ومقيم العوامية مركز ساقلتة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2141 اداري مركز ساقلتة لسنة 2015.

> 5- بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 386562403127 باللغة الأجنبية على جسم السلاح بحوزة المتهم ” ع. ف.ح ” 45 سنة مزارع ومقيم روفع القصير مركز سوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5746 اداري مركز سوهاج لسنة 2015.

6- بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 53095 / 13 بحوزة المتهم ” أحمد.م.ن ” 40 سنة عامل ومقيم البربا مركز جرجا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3387 اداري مركز جرجا لسنة 2015.

7- بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 10308 /14e بحوزة المتهم ” محمود.أ.م ” 23 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم الغريزات مركز المراغة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4376 اداري مركز المراغة لسنة 2015.

8- فرد روسي محلي الصنع بحوزة المتهم ” ناصر.أ. م ” سن 31 عامل ومقيم بندر جرجا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2169 اداري قسم جرجا لسنة 2015.

> 9- فرد روسى محلى الصنع بحوزة المتهم ” سعد.ك.أ ” 40 سنة عامل ومقيم الدهاشنة بندر جرجا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2168 اداري قسم جرجا لسنة 2015.