لمعلوماتك.. آلام الظهر قد تكون راجعة لأسباب نفسية

تؤثر الحالة النفسية على معظم العمليات الحيوية التى يقوم بها الجسم بداية من الشعور بالكسل والخمول وقلة النشاط، مرورا بآلام البطن والقولون، واضطراب الجهاز الهضمى وصولا للإصابة بالأمراض المزمنة.

وفى السطور التالية يوضح استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز، عرضا مهما قد يجهل البعض تأثره بالحالة النفسية بشكل مباشر، وهو آلام الظهر.

ويؤكد فرويز أن آلام الظهر قد تكون راجعة إلى التعرض للضغط العصبى والانفعال، فبعد التعرض لتلك المواقف يقوم الجسم بإفراز نسبة عالية جدا من هرمون النور أدرنالين، وهو ما يعمل على إصابة الشرايين بالتصلب وزيادة تدفق الدم وانقباض الأوعية الدموية بالجسم.

كما يؤدى أيضا ارتفاع نسبة هذا الهرمون إلى إصابة بعض عضلات الجسم بالانقباض، والتيبس والشد العضلى وهو ما ينتج عنه الإصابة ببعض الأعراض المزعجة فى أعضاء الجسم التى تتأثر بطبيعة العضلات المحيطة بها، خاصة الظهر.

هنا تظهر أعراض الشد العضلى فى صورة آلام بالعمود الفقرى، خاصة الفقرات العلوية القريبة من الرقبة وتلك التى تقع فى الأسفل.

>