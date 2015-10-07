دراسة أمريكية: استخدام الإنترنت 14 ساعة أسبوعيا يسبب ارتفاع ضغط الدم

نتائج خطيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا الأبحاث الطبية الحديثة، حيث أشارت إلى أن الإفراط فى استخدام الإنترنت يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالمرض المزمن الذى يصيب ما يزيد عن مليار شخص على مستوى العالم.

وأوضحت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مستشفى هنرى فورد الأمريكية، أن المراهقين الذين يستخدمون الإنترنت 14 ساعة أسبوعياً يرتفع ضغطهم الدموى، وذلك حسبما كشفت النتائج التى شملت 134 مراهقاً أصيب 26 منهم بارتفاع ضغط الدم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of School Nursing"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى "asian news international" فى السابع من شهر أكتوبر الجارى.

وتعد تلك هى الدراسة الأولى من نوعها التى تربط بين استخدام الإنترنت بكثافة والإصابة بارتفاع ضغط الدم، بينما أشارت الدراسات السابقة إلى أن الإسراف فى استخدام الشبكة العنكبوتية، بما يزيد عن 25 ساعة فى الأسبوع، يتسبب فى الإصابة بالقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية والسمنة وإدمان الإنترنت.

وأوصى الباحثون باستخدام الإنترنت لمدة ساعتين يوميا، بمعدل 5 أيام فى الأسبوع، مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومى وقياس ضغط الدم بشكل دورى منتظم، واتباع حمية غذائية منتظمة.