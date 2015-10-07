أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية: استخدام الإنترنت 14 ساعة أسبوعيا يسبب ارتفاع ضغط الدم

Google+ Print
دراسة أمريكية: استخدام الإنترنت 14 ساعة أسبوعيا يسبب ارتفاع ضغط الدم دراسة أمريكية: استخدام الإنترنت 14 ساعة أسبوعيا يسبب ارتفاع ضغط الدم
نتائج خطيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا الأبحاث الطبية الحديثة، حيث أشارت إلى أن الإفراط فى استخدام الإنترنت يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالمرض المزمن الذى يصيب ما يزيد عن مليار شخص على مستوى العالم.

وأوضحت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مستشفى هنرى فورد الأمريكية، أن المراهقين الذين يستخدمون الإنترنت 14 ساعة أسبوعياً يرتفع ضغطهم الدموى، وذلك حسبما كشفت النتائج التى شملت 134 مراهقاً أصيب 26 منهم بارتفاع ضغط الدم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of School Nursing"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى "asian news international" فى السابع من شهر أكتوبر الجارى.

وتعد تلك هى الدراسة الأولى من نوعها التى تربط بين استخدام الإنترنت بكثافة والإصابة بارتفاع ضغط الدم، بينما أشارت الدراسات السابقة إلى أن الإسراف فى استخدام الشبكة العنكبوتية، بما يزيد عن 25 ساعة فى الأسبوع، يتسبب فى الإصابة بالقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية والسمنة وإدمان الإنترنت.

وأوصى الباحثون باستخدام الإنترنت لمدة ساعتين يوميا، بمعدل 5 أيام فى الأسبوع، مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومى وقياس ضغط الدم بشكل دورى منتظم، واتباع حمية غذائية منتظمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365