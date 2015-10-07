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التفاؤل والتمتع بحالة نفسية جيدة يحميك من أمراض القلب

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التفاؤل والتمتع بحالة نفسية جيدة يحميك من أمراض القلب التفاؤل والتمتع بحالة نفسية جيدة يحميك من أمراض القلب
أظهرت دراسة طبية أن تمتع الأشخاص بحالة نفسية جيدة يقيهم من الإصابة بأمراض القلب.

فقد تتبع باحثون على مدار خمس سنوات أكثر من ألف مريض عانى من أمراض الشرايين التاجية للقلب، واكتشفوا أن المرضى الذين أبلغوا عن حالات نفسية أعلى إيجابية كانوا أكثر عرضة لممارسة النشاط البدنى، والنوم بشكل أفضل ويتناولون عقاقير أدوية القلب، وكانوا أقل إقبالا على التدخين، مقارنة بالمرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات الإيجابية فى تصرفاتهم .

وقالت "نانسى مايكل" أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة بنسلفانيا "الأمريكية"، من المعروف أن المشاعر السلبية والاكتئاب تكون لهما آثار ضارة على الصحة، ولكنها أقل وضوحا كيف يمكن أن تكون المشاعر الإيجابية الصحة الوقائية.

وأضافت بقولها "وجدنا المشاعر الإيجابية ترتبط مع مجموعة من العادات الصحية على المدى الطويل، والتى تعتبر مهمة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب فى المستقبل والوفاة.

وقد عكف الباحثون على التقييم النفسى لعدد كبير من المشاركين فى الدراسة، وليعاد التقييم مرة أخرى بعد خمس سنوات من المتابعة، حيث تم قياس معدل النشاط البدنى، نوعية النوم، عامل التدخين وتناول الكحوليات.

وقد وجد ارتباط مستويات المشاعر الإيجابية مع تراجع معدلات التدخين، وزيادة النشاط البدنى، وتحسين نوعية النوع.

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مصر 365