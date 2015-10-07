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الأزهر ينعي شهداء الإمارات والتحالف العربي في اليمن

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الأزهر ينعي شهداء الإمارات والتحالف العربي في اليمن الأزهر ينعي شهداء الإمارات والتحالف العربي في اليمن

أدان الأزهر بشدة استهداف مليشيات الغدر المقر المؤقت لحكومة اليمن الشرعية وعددا من المقار العسكرية في عدن والذي أدى إلى استشهاد / 15 / من قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية.

ونعى الأزهر في بيان له الليلة الماضية .. شهداء الواجب من جنود دولة الإمارات العربية المتحدة والجيش اليمني المساند للشرعية ورجال المقاومة الشعبية الذين ارتقوا جراء هذا الاستهداف..سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعرب الأزهر عن تقديره لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وإرادته  المتمثلة في الشرعية لليمن.

الأردن يؤكد تضامنه مع الإمارات

من جانبه أدان الأردن بشدة العملية الإرهابية التي وقعت في عدن أمس وأدت الى استشهاد / 15 / من قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية بينهم أربعة جنود إماراتيين و جندي سعودي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية " بترا " عن الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة..أن الإرهاب بات يضرب كل يوم و بأبشع صوره وأساليبه وعلى الجميع تحمل مسؤوليته بالتصدي لهذه الآفة الخطيرة.

وأكد وقوف الأردن وتضامنه مع دولة الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و اليمن إثر استشهاد عدد من جنودها ومواطنيها في العملية الإرهابية.

وقدم الوزير المومني التعازي باسم الحكومة الأردنية إلى حكومات البلدان الثلاث وإلى أسر الشهداء سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتقبل الشهداء بواسع رحمته.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة في الدولة أعلنت استشهاد أربعة من جنودها البواسل بعد التحقق من هوياتهم وإصابة عدد آخر باصابات مختلفة صباح أمس في مدينة عدن ضمن المشاركين في قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

 

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