إصابة فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في القدس الشرقية

أصيبت فتاة فلسطينية، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من باب الاسباط في القدس الشرقية بدعوى محاولة طعن مستوطن، وفقا لما نشرته المواقع العبرية.

> واختلفت المواقع العبرية في وصف حالة الفتاة الفلسطينية، وذكرت بعض المواقع أنها استشهدت في حين ذكرت مواقع أخرى بأن وضعها غير معروف، وبنفس الوقت فقد اختلفت المواقع حول طعن مستوطن من عدمه، فقد ذكرت بعض المواقع اصابة مستوطنين بجروح بسيطة في حين ذكرت مواقع عدم إصابة أي اسرائيلي.

وأشار موقع صحيفة “يديعوت احرونوت”، أن احد المستوطنين اللذين تعرضا للطعن سحب سلاحه وقام باطلاق النار على الفتاة الفلسطينية ما تسبب في اصابتها بجروح وصفت بالخطيرة.

وكالة معاً الإخبارية