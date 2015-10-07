جنايات سوهاج تستأنف محاكمة المتهمين في أحداث منطقة الزهراء‎

تستأنف محكمة جنايات سوهاج محاكمة 9 إخوان متهمين فى قضية أحداث شغب مستشفى المعلمين والزهراء وأحداث الاستفتاء على الدستور يوم 14 أغسطس 2013، وكانت المحكمة قد أجلت المحاكمة إلى جلسة 7 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام والقتل والشروع فى القتل والتخريب واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والقيام بمظاهرة بدون تصريح وتكدير الأمن العام وتعطيل وسائل المواصلات.