إصابة 7 عسكريين أتراك جراء انفجار سيارة مفخخة شرقي تركيا

أصيب تسعة أشخاص بجروح مختلفة، منهم سبعة عسكريين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، على إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مخفر قوات الدرك (الجندرمة) التركية في ضواحي بلدة “باش قلعة” التابعة لمحافظة “فان” بشرقي تركيا.

وذكرت محطة “سي.إن.إن.تورك” اليوم الأربعاء أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مخفر قوات الدرك، تبعه هجوم مسلح واشتباكات بين عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني وقوات الدرك، مما أسفر عن إصابة سبعة جنود ومواطن مدني وحارس قرى مارين بلحظة الانفجار من أمام مبنى مخفر قوات الدرك.

يذكر، أن حراس القرى هم من الفلاحين الفقراء المعدمين الذين تعينهم قوات الأمن برواتب وسلع تموينية شهرية للمساعدة في تأمين المناطق السكنية ومطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني في قرى وبلدات جنوب شرق تركيا.

وكانت القوات الجوية التركية قد بدأت يونيو الماضي في قصف معاقل منظمة حزب العمال الكردستاني، التي تصفها الحكومة التركية بـ”الإرهابية”، في جبال “قنديل” بمناطق شمال العراق، وأيضا في بعض المناطق الأخرى داخل تركيا مثل جبال “جودي” في محافظة “شرناق” بجنوب شرقي البلاد.