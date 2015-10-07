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بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل بمهرجان «مالمو»..أمير رمسيس: شكرا «نور الشريف»

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بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل بمهرجان «مالمو»..أمير رمسيس: شكرا «نور الشريف» بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل بمهرجان «مالمو»..أمير رمسيس: شكرا «نور الشريف»

“شكرا نور الشريف” بتلك الكلمات علق المخرج أمير رمسيس على فوز الفنان الراحل بجائزة  أحسن ممثل فى الدورة الدورة الخامسة مهرجان مالمو للفيلم العربى بالسويد،وذلك عن دوره فى فيلم “بتوقيت القاهرة”.

“بتوقيت القاهرة” من تأليف وإخراج أمير رمسيس ،بطولة نور الشريف ،ميرفت أمين ،سمير صبري ،شريف رمزي ،أيتن عامر ،درة ،كريم قاسم ،كنده علوش، وتعد جائزة مالمو هي السادسة للفيلم عقب مشاركاته في العديد من المهرجانات.

أمير بعد حصوله على الجائزة بالنيابة عن الفنان الراحل،وجه له رسالة قال فيها .”بعد كل عرض.. مع كل جائزة بافتكر وعدك ان المهرجان الجاي ح تكون معانا.. الليلة دي.. انت كنت فعلا معانا.. شكرا نور الشريف”

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