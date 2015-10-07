ضابط مرور يحبط محاولة 3 أشخاص سرقة سائق بالإكراه فى الإسكندرية

تمكن ضابط بالإدارة العامة للمرور أثناء عودته من العمل، من إحباط محاولة 3 أشخاص سرقة مواطن بالإكراه فى الإسكندرية.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء عودة النقيب مصطفى إبراهيم الغايش "الضابط بالإدارة العامة للمرور" من عمله بدائرة قسم باب شرق الإسكندرية، حيث لاحظ وجود سيارة بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية رقم (س ف ص 1589) بداخلها 3 أشخاص يحاولون سرقة أحد الأشخاص بالإكراه واستغاثته بالمواطنين.

لاحق الضابط الجناة وتمكن من استيقاف السيارة وضبط قائدها، ويدعى "محمد ش.إ" 24 سنة عاطل، ومقيم الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.