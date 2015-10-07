حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالخليفة

أمرت نيابة الخليفة برئاسة المستشار عمرو الشريف، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها قيام جمال محمد، عاطل، والسابق اتهامه فى 11 قضية، اتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة الخليفة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته كمية من أقراص التامول المخدر و500 جنيه، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.