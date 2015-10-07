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جنح سوهاج تجدد حبس 3 موظفين 15 يومًا لحيازتهم 8 آلاف قرص مخدر

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جنح سوهاج تجدد حبس 3 موظفين 15 يومًا لحيازتهم 8 آلاف قرص مخدر جنح سوهاج تجدد حبس 3 موظفين 15 يومًا لحيازتهم 8 آلاف قرص مخدر
قررت محكمة جنح بندر سوهاج وسكرتارية جميل محمد عبد الله تجديد حبس المتهمين "مصطفى.م"، و"محمود – م ومحمد – أ"، ويعملون موظفين بمحكمة، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وضبط بحيازتهم 8 آلاف قرص مخدر ومبلغ 19 ألف جنيه من متحصلات البيع.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة على نطاق واسع بدائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم 8 آلاف قرص من الأقراص المخدرة ومبلغ 19 ألف جنيه من متحصلات البيع، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365