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ضبط عاملين وربة منزل وعاطل بحوزتهم كمية من المخدرات بالفيوم

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ضبط عاملين وربة منزل وعاطل بحوزتهم كمية من المخدرات بالفيوم ضبط عاملين وربة منزل وعاطل بحوزتهم كمية من المخدرات بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط عاملين وربة منزل وعاطل، بحوزة كل منهم كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا بضبط "ربيع ا" 38 سنة عامل وبحوزته 3 كيلو من البانجو المخدر، و"أيمن ض ح" 21 سنة من مركز إطسا، وبحوزته 1 كيلو من نبات البانجو، و"هبة م م" 16 سنة ربة منزل، و"مصطفى م م" 45 سنة عاطل وبحوزتهما 400 جرام من مخدر الحشيش و37 جرام هيروين ومبلغ مالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365