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اليوم.. جنايات قنا تستأنف محاكمة 163 شخصا فى فتنة "الدابودية والهلايل"

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اليوم.. جنايات قنا تستأنف محاكمة 163 شخصا فى فتنة "الدابودية والهلايل" اليوم.. جنايات قنا تستأنف محاكمة 163 شخصا فى فتنة "الدابودية والهلايل"
تستأنف الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات قنا والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط اليوم الأربعاء، نظر القضية رقم 2793 لسنة 2014 جنايات قسم ثان أسوان والمتهم فيها 163 شخصا فى أحداث الدابودية والهلايل.

كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لجلسة اليوم الأربعاء لسماع مرافعة النيابة العامة والبدء فى مرافعة الدفاع .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محروس محمد على وعضوية المستشارين أيمن عفيفى سالم وإبراهيم سعيد الفقى وأمانة سر رمضان عرابى وفراج أمين وأحمد عمر وجبريل محمد.
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