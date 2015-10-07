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إصابة شقيقين في مشاجرة على الميراث بسوهاج‎

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إصابة شقيقين في مشاجرة على الميراث بسوهاج‎ إصابة شقيقين في مشاجرة على الميراث بسوهاج‎

اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى اخطارًا من مركز شرطة طهطا من “هاشم جابر عبد الراضي عبد الرحمن ” 42 سنة عامل، ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز مصابًا ” بكسر بالأصبع الخامس لليد اليسري وكسر بالإبهام الأيمن وجرح بالأذن اليمنى” بقيام كلاً من “ السيد ج.ع”  شقيق المُبلغ “، و” أحمد.ا.ج” [ نجل الأول ]، يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلاف علي قطعة أرض آتت إليهم بالميراث.
> وفي ذات التوقيت ورد للمركز تقرير طبي خاص للمدعو السيد جابر عبد الراضي 50 سنة عامل مصابًا ” بعدد 8 جروح رضية بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه نزيف بالمخ ” والحالة العامة سيئة، وتم حجزه بالمستشفى. و جاري سؤال المشكو في حقه الأول فور إمكانية ذلك.
> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء المشكو في حقه الثاني لسؤاله.
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 7573 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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