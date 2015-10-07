كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى اخطارًا من مركز شرطة طهطا من “هاشم جابر عبد الراضي عبد الرحمن ” 42 سنة عامل، ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز مصابًا ” بكسر بالأصبع الخامس لليد اليسري وكسر بالإبهام الأيمن وجرح بالأذن اليمنى” بقيام كلاً من “ السيد ج.ع” شقيق المُبلغ “، و” أحمد.ا.ج” [ نجل الأول ]، يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلاف علي قطعة أرض آتت إليهم بالميراث.
> وفي ذات التوقيت ورد للمركز تقرير طبي خاص للمدعو السيد جابر عبد الراضي 50 سنة عامل مصابًا ” بعدد 8 جروح رضية بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه نزيف بالمخ ” والحالة العامة سيئة، وتم حجزه بالمستشفى. و جاري سؤال المشكو في حقه الأول فور إمكانية ذلك.
> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء المشكو في حقه الثاني لسؤاله.
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 7573 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.
إصابة شقيقين في مشاجرة على الميراث بسوهاج
كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى اخطارًا من مركز شرطة طهطا من “هاشم جابر عبد الراضي عبد الرحمن ” 42 سنة عامل، ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز مصابًا ” بكسر بالأصبع الخامس لليد اليسري وكسر بالإبهام الأيمن وجرح بالأذن اليمنى” بقيام كلاً من “ السيد ج.ع” شقيق المُبلغ “، و” أحمد.ا.ج” [ نجل الأول ]، يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلاف علي قطعة أرض آتت إليهم بالميراث.