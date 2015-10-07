بالصور…افتتاح ٣ طرق جديدة ووضع حجر الأساس لـ ٦٠ منزل بدوي بطور سيناء

افتتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، ومحافظة جنوب سيناء، عددا من مشروعات الطرق، بمدينة طور سيناء، فضلا عن وضع حجر الأساس لـ ٦٠ منزلا بدويا، ضمن خطة تعمير سيناء للمساكن البدوية، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر وتحرير سيناء.

وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمد السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة، بوضع حجر أساس الـ ٦٠ منزلا، في ٤ قرى بدوية، بمدن المحافظة، وهى الجبيل بمدينة طور سيناء، الكيلو ٩ بمدينة أبوزنيمة، وعين سدر بمدينة رأس سدر، والمروة والحمامي بمدينة سانت كاترين.

وقال المهندس محمد السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء : إنه تم افتتاح طريق جمال عبدالناصر، وميدانى ٣٠ يونيو، وقناة السويس، بمدينة طور سيناء، ضمن خطة الطرق التى يقوم الجهاز بتنفيذها، في إطار خطة شاملة للجهاز المركزي للتعمير، والتى تشمل المخطط العام لمدينة دهب، وطرق مدينة شرم الشيخ، وطرق مدينة سانت كاترين.

> وأضاف السقا : ” جار طرح ٣ قرى بدوية، منها قريتان بدويتان بقرية الوادي بطور سيناء، والثالثة بتجمع الشيخ عوّاد “، موضحا أن إجمالى استثمارات القرى البدوية الجاري تنفيذها بلغ ٣٠ مليون جنيه.

وأشار رئيس جهاز تعمير سيناء، إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروعات تشمل : تجمعات تنموية، وطرق، وكهرباء، وإسكان اجتماعي، ومعالجة هضبة أم السيد، في محافظة جنوب سيناء، بقيمة إجمالية تصل إلى ٧٥٠ مليون جنيه، موضحا أن هذه المشروعات سيتم الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى، عدا هضبة أم السيد التى تتم فيها المعالجة على مراحل طبقا للإشتراطات الفنية للمشروع.

وأشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدور وزارة الإسكان والجهاز المركزي وجهاز تعمير سيناء، في تعمير وتنمية سيناء، والمساهمة في رفع المعاناة عن أهالينا في أرض الفيروز، وخاصة داخل التجمعات البدوية، معلنا أنه سيتم افتتاح ٦ تجمعات بدوية، هى تجمع شباب الوادي بمدينة طور سيناء، وادي ميعر بطور سيناء، وتجمع الرينة برأس سدر، والشيخ عوّاد بسانت كاترين، وأبوغراقد ٢ و٣ بمدينة أبورديس، وتشمل المزرعة النموذجية، واستصلاح وزراعة ٥٠ فدانا، و٢٠ صوبة زراعية، ومزرعة سمكية، ومزرعة أغنام، وأشجار” تين، وزيتون، ورمان، وجوافة، وموالح، ونخيل “، وذلك لخدمة أهالي التجمع.