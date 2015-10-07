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مساعد رئيس السودان يغادر إلى الخرطوم بعد زيارة للقاهرة استغرقت ساعات

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مساعد رئيس السودان يغادر إلى الخرطوم بعد زيارة للقاهرة استغرقت ساعات مساعد رئيس السودان يغادر إلى الخرطوم بعد زيارة للقاهرة استغرقت ساعات

 

مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي، المهندس  إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس السودان ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم متوجهًا إلى الخرطوم على طائرة خاصة في ختام زيارة له لمصر استغرقت عدة ساعات.

والتقى المهندس حامد الذي وصل أمس الثلاثاء إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، كبار المسئولين حيث بحثوا سبل دعم علاقات التعاون بين والسودان فى كل المجالات إضافة لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة خاصة ملف مياه النيل وسد النهضة .

وتناولت المباحثات المصرية السودانية الأزمات في سوريا وليبيا والوضع في القرن الأفريقي واليمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية .

وكان في وداع “حامد” بصالة كبار الزوار بالمطار أعضاء السفارة السودانية بالقاهرة .

 

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