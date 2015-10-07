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برئاسة شيخ الأزهر …اجتماع لمجلس حكماء المسلمين غدا في الأردن لبحث ملف الانتهاكات الصهيونية

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برئاسة شيخ الأزهر …اجتماع لمجلس حكماء المسلمين غدا في الأردن لبحث ملف الانتهاكات الصهيونية برئاسة شيخ الأزهر …اجتماع لمجلس حكماء المسلمين غدا في الأردن لبحث ملف الانتهاكات الصهيونية

الدكتور احمد الطيب – شيخ الازهر

يعقد مجلس حكماء المسلمين، غدًا الخميس، اجتماعًا يترأسه فضيلة الإمام الأكبر  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالعاصمة الأردنية عمان، لبحث آخر المستجدات على الساحة العربية والإسلامية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع ملف الانتهاكات الصهيونية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إلى جانب عدد من القضايا العربية والإسلامية التي تم وضعها على جدول أعمال الاجتماع ويعمل المجلس على حلها.

يذكر أن مجلس حكماء المسلمين، قد تأسس في يوليو من العام الماضي، بهدف تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطراب والاحتراب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة في الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصِّراع والانقسام .

ويضم المجلس الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في عضويته مجموعة من علماء الأمة الإسلامية وخُبَرائها ووُجَهائها ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة

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