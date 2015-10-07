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الأرصاد : طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

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الأرصاد : طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 30 درجة الأرصاد : طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،  أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية مُعتدلة، تنشط على شمال البلاد، وعلى البحر المتوسط، وخليج السويس، والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة عن حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكونا معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن :
> الصغرى العظمى
> القاهرة 22 30
> الإسكندرية 23 29
> مطروح 21 27
> بورسعيد 24 30
> دمياط 23 29
> بلطيم 23 28
> الإسماعيلية 22 31
> السويس 22 31
> العريش 22 30
> نخل 20 30
> طابا 21 31
> الطور 25 30
> مرسى علم 24 34
> الغردقة 25 34
> شرم الشيخ 27 34
> رفح 21 29
> كاترين 19 30
> سيوة 20 32
> المنيا 19 33
> الفيوم 18 32
> رأس سدر 22 30
> أبوسمبل 25 36
> وسط الدلتا 21 29
> أسيوط 20 32
> سوهاج 22 33
> الأقصر 23 35
> أسوان 25 36
> شلاتين 25 33
> حلايب 27 31
> الوادى الجديد 23 35
> قنا 25 34
> نويبع 26 30
> السلوم 20 29.

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