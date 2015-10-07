ضبط 4 متهمين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجه في المنيا‎

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، اخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة يفيد ضبط كل من ” خالد.ع” 40 سنة عامل و” مؤمن.ن.ر” 32 سنة موظف وسبق اتهامه في القضية رقم 10905 لسنة 2014 إداري قسم المنيا تبديد و “رجب.ر” 23 سنة عامل وسبق اتهامه في القضية رقم 10354 /2008 اداري قسم المنيا مخدرات و ” أحمد.م ” 22 سنة نجار مسلح حال استقلالهم السيارة رقم ه ر ف 725 ملاكي ملك وقيادة الأول، ودرجة بخارية رقم 135985 المنيا، وبحوزته 16 طربة لمخدر الحشيش تزن حولي 3 كيلوجرام ومبلغ مالي قدرة 24300 و4 هاتف محمول، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2167/2015 اداري قسم المنيا الجديدة.