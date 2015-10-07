أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 4 متهمين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجه في المنيا‎

Google+ Print
ضبط 4 متهمين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجه في المنيا‎ ضبط 4 متهمين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجه في المنيا‎

7 أكتوبر 2015 | 9:32 صباحاً

أرشيفية

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، اخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة يفيد ضبط كل من ” خالد.ع” 40 سنة عامل و” مؤمن.ن.ر” 32 سنة موظف وسبق اتهامه في القضية رقم 10905 لسنة 2014 إداري قسم المنيا تبديد و “رجب.ر” 23 سنة عامل وسبق اتهامه في القضية رقم 10354 /2008 اداري قسم المنيا مخدرات و ” أحمد.م ” 22 سنة نجار مسلح حال استقلالهم السيارة رقم ه ر ف 725 ملاكي ملك وقيادة الأول، ودرجة بخارية رقم 135985 المنيا، وبحوزته 16 طربة لمخدر الحشيش تزن حولي 3 كيلوجرام ومبلغ مالي قدرة 24300 و4 هاتف محمول، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2167/2015 اداري قسم المنيا الجديدة.

2015-10-07

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا