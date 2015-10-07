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طوارئ بمعبر رفح لاستقبال 2800 حاجًا فلسطينيًا فى طريقهم لقطاع غزة

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طوارئ بمعبر رفح لاستقبال 2800 حاجًا فلسطينيًا فى طريقهم لقطاع غزة طوارئ بمعبر رفح لاستقبال 2800 حاجًا فلسطينيًا فى طريقهم لقطاع غزة
أعلنت حالة الطوارئ فى معبر رفح صباح اليوم، استعدادا لاستقبال 2800 حاج فلسطينى من أبناء قطاع غزة، مقررًا وصولهم اليوم وعلى مدار 4 أيام متواصلة.

وقال مصدر مسئول فى معبر رفح، إنه من المقرر أن يعبر اليوم 250 حاجا فلسطينيا من بين 2800 يصلون معبر رفح فى حافلات تنقلهم من مطار القاهرة على دفعات تحت حراسة أمنية مشددة، لافتا إلى أن المعبر أعلنت به حالة الطوارئ وألغيت إجازات العاملين لتمكين جميع المسافرين من العبور فى أسرع وقت .

بدورها، شددت قوات الأمن إجراءات التأمين حول محيط معبر رفح، وانتشرت قوات أمنية على بوابة المعبر، كما تم تأمين الطريق الدولى الذى يسلكه الحجاج فى نطاق محافظة شمال سيناء حتى الوصول لبوابة المعبر.

وقال مصدر أمنى إن كل فوج من الحجاج يتم تأمين حافلاتهم بواسطة قوة فور وصولوهم للحدود الإدارية للمحافظة حتى رفح.
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