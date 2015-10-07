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إصابة 5 سيدات بينهن طالبة إثر انقلاب سيارة فى القليوبية

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إصابة 5 سيدات بينهن طالبة إثر انقلاب سيارة فى القليوبية إصابة 5 سيدات بينهن طالبة إثر انقلاب سيارة فى القليوبية
أصيبت 5 سيدات بينهن طالبة فى حادث تصادم أسفر عن انقلاب السيارة، تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وغادروها جميعا بعد تلقى العلاج اللازم وتحرر محضر رقم 22754 جنح مركز بنها لسنة 2015م وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام عبد الصمد مدير مرور القليوبية بالواقعة، وذكر بيان مديرية أمن القليوبية اليوم الأربعاء، أن مركز بنها تلقى بلاغا بانقلاب سيارة بطريق القاهرة /الإسكندرية الزراعى بالقرب من نفق سندنهور اتجاه القاهرة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير قائد السيارة رقم 8647 ق د ج قيادة المدعو "خالد.م.م" 29 سنة سائق ومقيم بهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.. اصطدمت به سيارة مجهولة (فر قائدها هاربا بها عقب الحادث) من الخلف، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها على جانب الطريق وكان برفقته كل من "طاهرة عبد الفتاح" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"سماح أحمد" 18 سنة طالبة ومقيمة ذات العنوان مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"ناهد محمد" 52 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"هدى عبد الفتاح" 55 سنة مدرسة ومقيمة ذات العنوان مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"أسماء قاسم" 20 سنة ربة منزل ومقيمة ذات الناحية مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى .ج وتصرح لهم بالخروج جميعاً عقب تلقى الإسعافات اللازمة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها.

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