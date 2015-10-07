إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال فى القليوبية

شهدت مدينة طوخ مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكسور بقرية كفر الرجلات التابعة لمركز طوخ بالقليوبية بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المركزى، تحرر المحضر رقم 36505 جنح مركز طوخ لسنة 2015م وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ بإصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، انتقل على الفور العقيد حسام الحسينى مفتش مباحث شمال بنها والذى تمكن من السيطرة على الأطراف المشاجرة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول: "السيد ا أ" 24 سنة، طالب مصاب بجرح رضى بفروة الرأس وكدمة بالساعد الأيمن، و"أحمد ذ ا أ" 19 سنة مزارع مصاب بكدمة بالذراع والكتف الأيمن، و"ريا ا أ" 45 سنة، ربة منزل "غير مصابة"، و"نجاة ذ ا" 17 سنة، طالبة، بالصف الثالث الثانوى التجارى مصابة بكدمة بالجانب الأيمن.

والطرف الثانى بالمشاجرة "ممدوح ى ع إ" 30 سنة، حاصل على دبلوم تجارى مصاب بجرح قطعى بالجبهة، و"محمود ى ع إ" 33 سنة خفير نظامى من قوة نقطة الجزيرة مصاب بجرح قطعى بالجبهة والكتف، و"رضا ى ع إ" 35 سنة، حاصل على دبلوم تجارى مصاب بجرح رضى بفروة الرأس وكدمة بالساق اليمنى، و"أحمد ا أ" 38 سنة سائق بشركة الكهرباء "غير مصاب"، و"عامر ا أ" 32 سنة، صف ضابط بالقوات المسلحة "غير مصاب".

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات الجيرة ولعب الأطفال تطورت بعد تعدى كل طرف على الآخر بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات.