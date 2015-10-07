سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سحب أرصدة عملاء البنوك بعد سرقة بياناتهم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى (رجل وزوجته) استوليا على العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك، وقيامهم بإتمام عددٍ من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة على إحدى مواقع شركات التسوق الإلكترونى على الإنترنت.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص عربى الجنسية وزوجته لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك مفاده قيام مجهول بإتمام العديد من علميات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بيانات بطاقة ائتمانية خاصة بعملاء البنك، وذلك لدى إحدى شركات التسوق الإلكترونى وأن أصحاب تلك البطاقات اعترضوا على تلك العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها مما ألحق بالبنك أضرار مادية .

وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الوقائع "عبدالعزيز م.ح"يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم القاهرة - دخل البلاد عام 2012 بغرض السياحة ومقيم بها حتى الآن بطريقة غير شرعية وزوجته "رضا ع.ش" حيث إستغل الأول خبرته فى الدلوف على شبكة الإنرتنت وقام بأعمال قرصنة على مواقع التسوق الإلكترونى والبنوك وتمكن من سرقة بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء تلك المواقع والبنوك..

وأضافت التحريات، أن المتهم اتفق مع زوجته باستغلال عملها بمنازل العديد من المواطنين كخادمة لتقوم بسرقة البطاقات الائتمانية الخاصة بهولاء المواطنين وتصويرها وإمداد الأول بتلك الصور التى تحوى بيانات البطاقات وأرقامها السرية الخاصة باستخدامات الإنترنت.. حيث يقوم الأول باستخدام جميع البيانات المستولى عليها فى إجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها على حسابات تلك البطاقات .

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط الأول حال تقابل الأول مع مندوب إحدى شركات التسوق الإلكترونى بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لاستلام بعض الأجهزة الأخرى التى قام بشرائها بذات الأسلوب.. والثانية أثناء تواجدها بمسكنهما.

اعترف المتهم بنشاطه وأنه وراء ارتكاب الوقائع محل البلاغ وغيرها من الوقائع الأخرى وأنه يمارس ذلك النشاط منذ عام 2014 .. وبمواجهة زوجته اعترفت بما أكدته التحريات وعثر بمنزله على العديد من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وعبوات لمكملات غذائية المشتراه بذات الأسلوب وجهاز " لاب توب " ووحدة ذاكرة نقالة " فلاش ميمورى ".

وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط والبريد الإلكترونى الخاص بالمذكور، تبين أنهما مُحملان بالعديد من الملفات التى تحتوى على مجموعة من الصور والفيديوهات لبطاقات ائتمانية صادرة عن عدد من البنوك وخاصة بأشخاص مختلفين مما كانت الثانية تعمل لديهم و مجموعة من فواتير شراء أجهزة من خلال موقع شركة التسويق الإلكترونى ومجموعة من طلبات الشراء تمت على مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد غبر شبكة الإنترنت و مواقع إلكترونية لغرف الدردشة والمنتديات التى يتم من خلالها الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .