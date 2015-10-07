ضبط تشكيل عصابي تخصص في تهريب «الفضة» بالمطار

ألقت مباحث مطار القاهرة الدولي، القبض على عصابة تهريب بضائع من الخارج وإغراق السوق المصري بمنتجات ليست مطابقة للمواصفات، وذلك بمساعدة عاملين في إحدي شركات الطيران الكبرى بالمطار.

وردت معلومات للواء طارق فتحي مدير أمن المطار، بقيام تشكيل عصابي يضم مصريين وليبيين بتهريب كميات كبيرة من المشغولات الفضية القادمة من تايلاند بهدف بيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة، مما ينتج عنه الاضرار بالاقتصاد القومى المصري.

لجأت العصابة المهربة الى اعتماد حيلة مبتكرة للتهريب رصدها رجال البحث الجنائي بالمطار عن طريق تهريب البضائع من صالة الوصول الدولى إلي صالة الوصول الداخلى التى لا تخضع للتفتيش الجمركى، وذلك بمساعدة عاملين تابعين لشركة طيران والذين يقومون بنقل الحقائب إلى الصالة الداخلية للقادمين من المدن الداخلية المصرية .

وتم وضع خطة أمنية بمعرفة اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار لترقب وصولهم والقبض عليهم وأشرف على تنفيذها العميد محمد صلاح رئيس المباحث الجنائية بالمطار، وأثناء وصول الحقائب وبداخلها المشغولات الفضية تمكن العقيد ياسر عوض مفتش المباحث الجنائية بالمطار من ضبطهم، وذلك بتنسيق الرائد أحمد عبد التواب مع السلطات الجمركية لضبط عناصر التشكيل عصابي، حيث بلغت قيمة النضبوطات 93 كيلو جرام فضة وقدرت القيمة المبدئية للرسوم الجمركية بأكثر من 3 ملايين جنيه مصري.

وتم تحرير محضر بالواقعة بعد القبض على أفراد اتشكيل العصابي الذى ضم 3 عاملين بشركة طيران وليبيان وأحد المستقبلين المصريين لهما، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.