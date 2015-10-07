جامعة «جنوب الوادي» تدشن مشروع للنهوض بالحرف التراثية في الصعيد

قام الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، بتدشين مشروع للنهوض بالحرف التراثية والصناعات المحلية في محافظات صعيد مصر ” الأقصر، قنا، سوهاج “، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للبحث العلمي وصندوق التنمية التكنولوجية.

> وقال د. عباس، بأن المشروع يهدف إلى تركيز الضوء على جذور الإبداع في القرية المصرية اعتمادًا على التراث التقليدي والصناعات المحلية، ويعتمد المشروع على نظم تقييم وتقويم جودة المنتجات الحرفية وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات الحرف التقليدية والصناعات المحلية وزيادة نظم التسويق للحفاظ على الحرف البيئية والصناعات التقليدية المميزة للمجتمع المصري.

وأضاف، أن الحرف تساهم في المحافظة على الهوية والملامح الخاصة بثقافة المجتمع من خلال المحافظة على مهن ارتبطت بالتاريخ المادي والرمز الخاصة بالثقافة التقليدية المصرية.

> وذكر أن الحرف التقليدية تلقى اهتمامًا كبيرًا في بعض الدول كإيطاليا وسنغافورة والهند ومالطا وغيرها، إلا أن الحرف التقليدية في مصر لم تنل الاهتمام الأمثل خاصة في صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه توجد معارض للحرف التراثية بحلايب و شلاتين ينبغي زيارتها وستلقى إقبالاً كبيرًا من السائحين.

و أوضح رئيس جامعة جنوب الوادي أن محافظات الصعيد تحظى بموارد طبيعية وإمكانيات هائلة تستحق الاهتمام والتنمية والتطوير، مؤكدًا على أن الحرف اليدوية هي أحد أهم مقومات السياحة البيئية والتراثية فبجانب السياحة التاريخية والثقافية لما تتميز به محافظات الصعيد من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية، يمكننا أيضاً تشجيع السياحة الريفية والبيئية بالصعيد، لأنه يمتلك كافة المقومات مثل هذه الأنماط من السياحة في إطار السعي نحو التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد وزيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة.

و شدد على أنه ينبغي أن نخرج من هذا المشروع بخطوات عملية وخطة مرنة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بإنشاء مركز قومي للحرف التراثية داخل الجامعة وقرية تراثية متكاملة على طريق البحر الأحمر، وكذلك تطوير بعض القرى بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج، لتصبح قرى بيئية وتراثية نموذجية يتم الترويج لها في برامج السياحة المحلية والعالمية.

كما أكد على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لخدمة أبناء الصعيد والنهوض بالمستوى المعيشي لأسرهم متوجهًا بالشكر لكل من السادة محافظي سوهاج وقنا وأسوان، على ما يقدمونه من عون ومساعدة لفرق العمل بمحافظاتهم.