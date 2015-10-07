القبض على نجار وموظف بحوزتهما 3 كيلو حشيش بقصد الاتجار فى المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على 4 متهمين بينهم نجار وموظف وعامل بحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر.

قال بيان صادر عن مديرية أمن المنيا، إن الأجهزة الأمنية بالمنيا ألقت القبض على كل من، خالد ع ب 40 سنة عامل ومؤمن ن ر 32 سنة موظف ورجب ر 23 سنة عامل وأحمد م 22 سنة نجار مسلح أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة الأول ودراجة بخارية رقم 135985 المنيا، وبحوزته 16 طربة لمخدر الحشيش تزن حولى 3 كيلوجرامات، ومبلغ مالى قدره 24300 ، و4 هواتف محمول وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2167/2015 إدارى قسم المنيا الجديدة.