أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية تضبط 25 قضية تهرب ضريبى بقيمة 70 مليون جنيه

Google+ Print
الداخلية تضبط 25 قضية تهرب ضريبى بقيمة 70 مليون جنيه الداخلية تضبط 25 قضية تهرب ضريبى بقيمة 70 مليون جنيه
تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط 25 حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 70,331,884 جنيها.

كما تم ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وضبط 13 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية، وتم ضبط 81 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365