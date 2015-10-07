الداخلية تضبط 25 قضية تهرب ضريبى بقيمة 70 مليون جنيه

تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط 25 حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 70,331,884 جنيها.

كما تم ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وضبط 13 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية، وتم ضبط 81 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.

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