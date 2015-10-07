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ضبط فران بحوزته 10 كيلو هيروين فى الفيوم

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ضبط فران بحوزته 10 كيلو هيروين فى الفيوم ضبط فران بحوزته 10 كيلو هيروين فى الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط "فران" بحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه من متعاطى المخدرات بالمحافظة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة سنورس، بقيام عبد السلام أ ع 40 سنة "فران" بالاتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب بالمركز، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم ضبط المتهم وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 7308 إدارى قسم سنورس وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365