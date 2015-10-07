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ربة منزل تتهم 3 أشخاص باغتصابها فى القليوبية

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ربة منزل تتهم 3 أشخاص باغتصابها فى القليوبية ربة منزل تتهم 3 أشخاص باغتصابها فى القليوبية
اتهمت ربة منزل 3 أشخاص بالتعدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح فى شقة ببنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى بنها الجامعى، بوصول المدعوة " ن. ع. ح " 40 سنة ربة منزل "مطلقة" فى حالة إعياء شديد ادعاء تعدٍ جنسى. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3640 إدارى قسم أول بنها لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة.

وأوضح بيان مديرية أمن القليوبية اليوم الأربعاء انتقال ضباط مباحث قسم بنها لسؤال المصابة، اتهمت كلاً من "عبده م.ع" " وشهرته الفناجيلى" 34 سنة عاطل، و"ياسر. س.م" 26 سنة سائق، و"محمد ع.ع" 25 سنة حداد، باحتجازها بمنزل الأخير والتعدى عليها جنسياً رغماً عنها.

تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بصحتها، وقرر أن المبلغة تجمعها علاقة غير شرعية بالمتهم الأول وحضرت برفقته ورفقة المتهم الثانى لمسكنه، وطلبوا استخدام منزله لمعاشرتها جميعاً جنسياً بموافقتها، وعند طلبها الانصراف من المنزل فى ساعة متأخرة رفضوا ذلك وطلبوا منها مغادرة المسكن فى الصباح وعقب مغادرتها وشعورها بحالة إعياء ذهبت للمستشفى، وادعت ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين الهاربين.

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مصر 365