العسيرى : 75% من الأراضى اليمنية تحررت

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي ، الذي تقوده السعودية ، العميد ركن احمد عسيري بأن العمليات العسكرية في اليمن تسير حسب ما هو مخطط له ، مشيرا إلى أن 75% من الأراضي اليمنية تحررت من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح.

وأكد عسيري في حديث مع صحيفة "الرياض" السعودية نشرته اليوم الأربعاء أنه "لا يوجد أي تباطؤ في سير العمليات العسكرية ، ولكن طبوغرافية الأرض لها دور مؤثر" ، مؤكداً أن الهجوم الذي حدث أمس على مقر الحكومة اليمنية في عدن هو حادث عرضي وتجري التحقيقات لكشف ملابساته.

وردا على سؤال عن وجود سوء تقدير في إعلان تحرير عدن بالكامل كما حدث في شبوه ، قال :"نتكلم عن ثلاثة أرباع اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية ، ولكن ذلك لا يعني بشكل من الأشكال أن العملية آمنة 100% فلا تزال هناك جيوب مقاومة من ميليشيات الحوثي وصالح".

ورفض المتحدث أي تقدير زمني ليكمل الجيش اليمني استعداداته لمواجهة ميليشيات الحوثي وصالح ، وقال :"في الواقع ما زال ينقصه الكثير من عدة وعتاد وخبرة والتدريب والتنظيم الذي هو أهم شيء".

>