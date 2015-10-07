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معهد الفلك:شهب التنين تتساقط على الأرض غداً ويمكن رؤيتها بالعين المجردة

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معهد الفلك:شهب التنين تتساقط على الأرض غداً ويمكن رؤيتها بالعين المجردة معهد الفلك:شهب التنين تتساقط على الأرض غداً ويمكن رؤيتها بالعين المجردة
قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن سماء ستشهد ظاهرة فريدة تبلغ ذروتها مساء غد الخميس، ألا وهى ظاهرة تساقط شهب التنين على الأرض .

وأضاف تادرس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شهب التنين من أشهر زخات الشهب التى ترى فى نصف الكرة الشمالى، موضحا أن أغلبها يرى فى الساعات الأولى من الليل أكثر من ساعات فجر اليوم التالى، مشيرا إلى أن هذا العام سوف يشرق هلال القمر الرقيق فى الثالثة صباحا تقريبا و لا يؤثر على رؤية الشهب نهائيا، وترى بالعين المجردة.

وأشار تادرس إلى أن معدل الشهب الساقطة على الأرض فى الساعة قليل نسبيا بالنسبة للزخات الشهابية الأخرى "حفنة من الشهب"، ولكن فى أحيان كثيرة تسقط الشهب بغزارة غير متوقعة فى وقت غير معلوم فى هذه الفترة من الليل، موضحا أنه قد يبلغ عددها مائة شهاب فى الساعة .

وتابع تادرس ، هناك مقولة بين هواة الفلك من مراقبى الشهب تقول "احذر التنين وهو نائم فقد يقوم فجأة" .

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مصر 365

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