هطول أمطار متوسطة على سواحل شمال سيناء وإعلان الطوارئ بمجارى السيول

هطلت أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة اليوم على سواحل شمال سيناء، ومناطقها الوسطى والحدودية، وقال أهالى إن الأمطار بدأ هطولها منذ الصباح الباكر على شكل زخات متتالية ثم اشتدت، وتجمعت برك مياه محدودة فى الشوارع لم تسبب أى إعاقة لحركة السير.

من جانبها أعلنت محافظة شمال سيناء حالة الاستنفار فى مناطق وسط سيناء وتشكيل فريق متابعة مشكل من مهندسى "الرى" ومجلسى مدينتى الحسنة ونخل، لرصد تحركات السيول فى مجاريها، وعند المخرات الرئيسية لها وسرعة الإبلاغ لاتخاذ اللازم، وتشديد حالة الاستنفار بالمستشفيات، واستعدادات مرور شمال سيناء لإغلاق الطرق حالة تحرك مياه السيول عليها.

وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إنه لم يتم تلقى أى بلاغات بوقوع حوادث، بينما أكد المهندس محمد فهمى البيك أنه تم وضع كافة معدات سحب المياه بمجلس المدينة وشركة المياه فى حالة استنفار للتخلص من المياه حال تجمعها فى الشوارع.

وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، تم التنبيه على إدارات الزراعة بمختلف المدن بحصر المساحات الصلحة لزراعة القمح والشعير لتوفير التقاوى لها .

من جانبهم استقبل أهالى شمال سيناء بشائر المطر بالفرح، وقالوا إنهم يتفاءلون بسقوط المطر مبكرا فى هذا الوقت ويسمونه "الوسم البدرى" والذى يعقبه نشاط ملحوظ فى زراعة القمح والشعير.

فيما اشتكى مزارعى النخيل من تعرض "العجوة" التى يقومون بتصنيعها للتلف نتيجة سقوط المطر المفاجئ عليها، وهى معروضة فى أماكن تصنيعها وسط مزارع النخيل ببئر العبد والعريش، بعد أن تم عجنها وهى فى مرحلة تجفيف طبيعى .

>