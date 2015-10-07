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سلطات المطار تحبط تهريب 93 كيلو فضة بـ3 ملايين جنيه قادمة من تايلاند

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سلطات المطار تحبط تهريب 93 كيلو فضة بـ3 ملايين جنيه قادمة من تايلاند سلطات المطار تحبط تهريب 93 كيلو فضة بـ3 ملايين جنيه قادمة من تايلاند
نجحت إدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى خلال الساعات الماضية فى توجيه أقوى الضربات الأمنية لعصابات التهريب التى تستنفد موارد البلاد بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة على البضائع من الخارج وإغراق السوق المصرى بمنتجات ليست مطابقة للمواصفات، وذلك بمساعدة عاملين تابعين لشركة للطيران للخدمات الأرضية.

البداية كانت بمعلومات وصلت إلى اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بقيام تشكيل عصابى يضم مصريين وليبيين، باعتزامهم تهريب كميات كبيرة من المشغولات الفضية القادمة من تايلاند، بهدف بيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة، مما ينتج عنه الإضرار بالاقتصاد القومى المصرى.

وبلغت قيمة المضبوطات 93 كيلو جرام فضة وقدرت القيمة المبدئية للرسوم الجمركية بأكثر من 3 ملايين جنيه مصرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة بعد القبض على أفراد التشكيل العصابى الذى ضم 3 عاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وليبيين، وأحد المستقبلين المصريين لهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.


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