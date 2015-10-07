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الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وجنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:


>فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 30، والإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29، وفى أسوان الصغرى 25 والعظمى 36.

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