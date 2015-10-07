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70 %من القراء يتوقعون نجاح الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات المسرطنة

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70 %من القراء يتوقعون نجاح الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات المسرطنة 70 %من القراء يتوقعون نجاح الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات المسرطنة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان، هل تتوقع نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات المسرطنة؟ توقع غالبية القراء نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات المسرطنة.

وتوقع 70% من القراء نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات المسرطنة، بينما استبعد 29% من القراء نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات المسرطنة، فى الوقت الذى اعرف فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- وزارة الزراعة تعلن عن خطة لزيادة عدد مفتشى الرقابة على المبيدات بالمحافظات.. ورئيس لجنة الآفات الزراعية: نعكف على دراسة علمية حول أثار 5 مبيدات مسببة للسرطان.. ويؤكد: قائمة سوداء بمصانع "بئر السلم"

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