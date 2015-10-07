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البابا «تواضروس الثاني» يتوجه إلى الولايات المتحدة في رحلة رعوية

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البابا «تواضروس الثاني» يتوجه إلى الولايات المتحدة في رحلة رعوية البابا «تواضروس الثاني» يتوجه إلى الولايات المتحدة في رحلة رعوية

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، البابا “تواضروس الثانى” بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متوجهًا على رأس وفد إلى الولايات المتحدة في زيارة رعوية تستغرق ٣ أسابيع.

ومن المقرر أن يزور البابا “تواضروس الثانى ” خلال جولته الرعوية للولايات المتحدة، أقدم إيبارشيتين هناك وهما لوس أنجلوس وجنوب أمريكا حيث تحتفل بمرور عشرين عامًا على تأسيسهما.

كما يزور إيبارشية جنوب أمريكا بداية من غد الخميس وحتى 14 من أكتوبر على أن تبدأ زيارته إلى إيبارشية لوس إنجلوس فى الرابع عشر من أكتوبر وحتى الواحد والعشرين من نفس الشهر ليغادر بعدها البابا لزيارة كاليفورنيا ولاس فيجاس وسياتل ويشمل برنامج الزيارة تدشين كنائس جديدة ولقاء مع الشعب والشباب سواء الذين يتحدثون بالعربية أو الإنجليزية على أن يعود البابا من مطار سان فرانسيسكو إلى بنهاية أكتوبر الحالي.

 

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