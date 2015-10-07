احذر.. 9 عوامل تتسبب فى إصابتك بالزهايمر أهمها البدانة والتدخين والسكر

كشف دراسة صينية أمريكية، أن هناك تسعة عوامل خطرة، تتسبب فى إصابة ثلثى حالات الزهايمر من السهل التخلص منها للوقاية من المرض.

وأوضحت الدراسة، أن من بين العوامل التى من الممكن تفاديها، "البدانة والتدخين والسكر من النوع الثانى ومستوى التعليم الضعيف والاكتئاب والضغوط النفسية وارتفاع ضغط الدم".

وأبانت أن كل هذه العوامل من السهل تفاديها عن طريق نوعية الغذاء الذى يتناوله الشخص، والتركيز فيها على الخضراوات والفاكهة الطازجة والبعد عن البروتين والدهون، بالإضافة إلى الحركة والرياضة والتوقف نهائيا عن التدخين والبعد عن التوتر وكل ما ينغص عليك حياتك.

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