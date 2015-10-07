قوات عسكرية تابعة للتحالف العربي تتجه إلى مأرب

تحركت قوة عسكرية ضخمة تابعة لدول التحالف العربي عبر منفذ الوديعة على الحدود اليمنية باتجاه محافظة مأرب شرق صنعاء.

ونقل مركز “سبأ الإعلامي”، عن مصادر قولها إن هذه القوة ستشارك فى معركة تحرير صنعاء.

وكانت قوات الجيش الموالى للشرعية والمقاومة المدعومين بقوات التحالف العربى، قد تمكنوا مساء أمس الاول من تحرير مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين فى غرب مأرب، والسيطرة على معسكر كوفل ومقر اللواء 312 بصرواح وبدأت فى التقدم غربا باتجاه صنعاء وتقوم الآن بتنظيم وحشد قواتها استعدادا لمعركة تحرير صنعاء بعد أن أصبحت على بعد أقل من 100 كيلومتر منها .

وعاد المواطنون في منطقة الزور بصرواح أمس إلى منازلهم التى نزحوا منها قبل ستة أشهر بسبب المعارك التى كانت تدور فى المديرية بين ميليشيات الحوثيين وصالح والمقاومة الشعبية وذلك بعد الاعلان عن تحرير المديرية.

وأوضح مركز “سبأ” أن سجون المقاومة الشعبية بمأرب مكتظة بأسرى الميليشيات بعد الانهيارات الكبيرة التى حدثت في صفوفهم في الايام الأخيرة..مشيرا إلى أنه خلال يوم واحد أسرت المقاومة 54 من عناصر الميليشيات.