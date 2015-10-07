اليوم.. فتح معبر رفح من جانب واحد لمدة 4 أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين

قررت السلطات المصرية فتح معبر ميناء رفح البرى استثنائيا، اليوم، من جانب واحد لعبور الحجاج القادمين من الأراضي السعودية عبر مطار القاهرة الدولي، في طريق عودتهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مصدر مسئول بميناء رفح البري أن السلطات المصرية، وافقت على إعادة افتتاحه اعتبارا من صباح اليوم وحتى يوم 10 أكتوبر الجاري، لعبور الحجاج القادمين من الأراضي السعودية في طريق عودتهم إلى قطاع غزة.

وكان قد تم إغلاق ميناء رفح البري عقب حادث كرم القواديس يوم 24 أكتوبر الماضي إلا أنه يتم افتتاحه استثنائيا لعبور العالقين والحالات الإنسانية ولإدخال المساعدات.