أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اليوم.. فتح معبر رفح من جانب واحد لمدة 4 أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين

Google+ Print
اليوم.. فتح معبر رفح من جانب واحد لمدة 4 أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين اليوم.. فتح معبر رفح من جانب واحد لمدة 4 أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين

قررت السلطات المصرية فتح معبر ميناء رفح البرى استثنائيا، اليوم، من جانب واحد لعبور الحجاج القادمين من الأراضي عبر مطار القاهرة الدولي، في طريق عودتهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مصدر مسئول بميناء رفح البري أن السلطات المصرية،  وافقت على إعادة افتتاحه اعتبارا من صباح اليوم وحتى يوم 10 أكتوبر الجاري، لعبور الحجاج القادمين من الأراضي السعودية في طريق عودتهم إلى قطاع غزة.

وكان قد تم إغلاق ميناء رفح البري عقب حادث كرم القواديس يوم 24 أكتوبر الماضي إلا أنه يتم افتتاحه استثنائيا لعبور العالقين والحالات الإنسانية ولإدخال المساعدات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة