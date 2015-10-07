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مدرب الأهلي – خالد بيبو لا يؤيد عودة جوزيه

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مدرب الأهلي – خالد بيبو لا يؤيد عودة جوزيه مدرب الأهلي – خالد بيبو لا يؤيد عودة جوزيه

لا يؤيد خالد بيبو لاعب الأهلي السابق عودة مانويل جوزيه لتدريب الفريق مرة أخرى مطالبا بالبحث عن حلول أخرى بعناية قبل اختيار المدرب الجديد.

ويبحث الأهلي عن مدير فني يقود الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد وذلك بعدما قرر توجيه الشكر إلى فتحي مبروك بعد الخروج من الكونفدرالية على يد أورلاندو بايرتس، ليتولى عبد العزيز عبد الشافي المهمة بشكل مؤقت.

ويعد اسم جوزيه أحد أقوى المرشحين لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث بيبو لقناة "النهار " قائلا:"لا أؤيد عودة جوزيه للأهلي تلك المرة، يجب البحث عن حلول أخرى".

وأضاف"ماذا لو حدث أي شيء لجوزيه؟ ماذا سيفعل الأهلي حينها"؟

وأتم"من المؤكد أن هناك مدربين آخرين يستطيعون النجاح مع الأهلي".

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