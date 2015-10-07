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خالد بيبو يكشف عن منصبين ضاعا منه في الأهلي

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خالد بيبو يكشف عن منصبين ضاعا منه في الأهلي خالد بيبو يكشف عن منصبين ضاعا منه في الأهلي

أكد خالد بيبو نجم الأهلي والإسماعيلي السابق أنه كان على وشك تولي أحد منصبين بالهيكل الإداري داخل القلعة الحمراء.

وقال بيبو عبر قناة "النهار " يوم الثلاثاء"ترشحت بشكل رسمي مرتين، الأولى لمنصب مدير التعاقدات بعد رحيل مجدي طلبة في 2013".

وأضاف"كما عرض علي تولي مساعد مدير قطاع الناشئين عبد العزيز عبد الشافي، ثم تم تعيين عماد النحاس".

وتابع"أنا خارج الترشيحات منذ فترة طويلة، ولا ألوم المسئولين على عدم اختياري".

وأوضح"أفضل الناحية الإدارية، ولي تجارب جيدة، حيث عملت مديرًا للكرة في جاسكو لمدة سنتين".

يذكر أن خالد بيبو قضى 5 سنوات بقميص الأهلي، حيث انضم من الإسماعيلي صيف عام 2000، ورحل صيف 2005.

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