الخارجية التونسية: لن نشارك فى أى تدخل عسكرى فى أى بلد

قال وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش إن انضمام تونس مؤخرا إلى التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" سيكون سياسيا وليس عسكريا ولن يكون لها أى تدخل عسكرى فى أى بلد من البلدان، مؤكدا أن الهدف من المشاركة هى المساندة السياسية والتعاون فى تبادل المعلومات الاستخباراتية التى تساعد فى محاربة الإرهاب فى تونس.

واعتبر البكوش، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن تونس من أكثر البلدان المهددة بتمدد تنظيم "داعش" الإرهابى، مؤكدا أن تونس لم تمر بفترة أكثر تعقيدا من الفترة الحالية على المستويين الإقليمى والدولى.

وتعليقا على الجهاديين التونسيين فى سوريا، قال البكوش أنه سيتم محاسبة كل تونسى عائد إلى البلاد من القتال فى سوريا ومن خلال المحاكمات سيتم تفكيك شبكات تسفير الشباب، نافيا التصريحات التى نسبت إليه حول فتح قنوات للتفاوض مع الجهاديين فى سوريا.