روسيا: موسكو قد تقبل مقترحات واشنطن للتنسيق فى مكافحة داعش بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أنها قد تقبل مقترحات وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" بشأن التنسيق فى محاربة تنظيم داعش فى سوريا، مشيرة إلى أن الخبراء سيبحثون هذه التفاصيل اليوم.

وقال ممثل الوزارة إيجور كوناشينكوف: "ردت وزارة الدفاع الروسية على طلب البنتاجون وقامت بالنظر فى مقترحات الجانب الأمريكى حول تنسيق الأعمال فى إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابى على أراضى سورية.. وبشكل عام، يمكن قبول المقترحات للتنفيذ"، بحسب ما ذكره موقع قناة روسيا اليوم.

وأضاف: "لم يبق سوى توضيح بعد أشياء تقنية سيتم بحثها اليوم من قبل ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية و البنتاجون على مستوى الخبراء".

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