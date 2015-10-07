قائد قوات التحالف: تحرير مديرية صرواح قطع الإمدادات عنهم

قال العميد الركن على سيف الكعبى، قائد قوات التحالف فى جبهة مأرب، الأربعاء، إن تحرير مديرية صرواح، آخر معاقل المتمردين فى مأرب، قطع الإمدادات عنهم حسب ما أذاعت سكاى نيوز عربية.

وأضاف الكعبى فى اتصال هاتفى مع سكاى نيوز عربية أن "السيطرة على مديرية صرواح يعنى الكثير لقوات الشرعية وقوات التحالف وأيضا للعدو، لأن صرواح تعتبر المعقل الأخير لإمدادات وتعزيز قوات العدو.. ويعنى ذلك تقهقر العدو وفراره إلى الشمال.

وأكد الكعبى على أن أهالى المديرية بدأوا فى التوافد عليها بعدما علموا بسيطرة التحالف الكاملة عليها.