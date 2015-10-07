أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قائد قوات التحالف: تحرير مديرية صرواح قطع الإمدادات عنهم

Google+ Print
قائد قوات التحالف: تحرير مديرية صرواح قطع الإمدادات عنهم قائد قوات التحالف: تحرير مديرية صرواح قطع الإمدادات عنهم
قال العميد الركن على سيف الكعبى، قائد قوات التحالف فى جبهة مأرب، الأربعاء، إن تحرير مديرية صرواح، آخر معاقل المتمردين فى مأرب، قطع الإمدادات عنهم حسب ما أذاعت سكاى نيوز عربية.

وأضاف الكعبى فى اتصال هاتفى مع سكاى نيوز عربية أن "السيطرة على مديرية صرواح يعنى الكثير لقوات الشرعية وقوات التحالف وأيضا للعدو، لأن صرواح تعتبر المعقل الأخير لإمدادات وتعزيز قوات العدو.. ويعنى ذلك تقهقر العدو وفراره إلى الشمال.

وأكد الكعبى على أن أهالى المديرية بدأوا فى التوافد عليها بعدما علموا بسيطرة التحالف الكاملة عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365