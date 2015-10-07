بسبب أزمة الملعب المحايد.. الفيفا يؤجل مباراة فلسطين والسعودية لأجل غير مسمى

هل جورج ليكنز اسم جيد يليق بالأهلي لتدريبه خلال الفترة المقبلة لإعادته إلى منصات التتويج مرة أخرى؟ وماذا يحتاجه الفريق الأحمر حتى يستعيد بريقه الذي فقده خلال الموسم الماضي؟ كل هذا يجيب عنه المدير الفني للنجم الساحلي فوزي البنزرتي.

الأهلي ودع الكونفدرالية ليكتب نهاية موسمه بلا بطولات. ليوجه الشكر بعدها لكلا من فتحي مبروك وعلاء عبد الصادق ويعلن تولي عبد العزيز عبد الشافي زيزو مسؤولية تدريب الفريق حتى مواجهة السوبر ضد الزمالك.

وأكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي أن المدرب السابق لمنتخب تونس جورج ليكنز مرشح قوي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتواصل FilGoal.com هاتفيا مع البنزرتي للتحدث عن رأيه في ذلك الترشيح، بحكم أن المدرب البلجيكي كان مديرا فنيا لنسور قرطاج، بالإضافة لمعرفة الأول لما يمر به الأهلي بحكم مواجهته له في الكونفدرالية.

وفي البداية عندما علم البنزرتي أن ليكنز مرشح لتدريب الأهلي أجاب منفعلا"لا لا لا.. غلط غلط. خطأ كبير، هذا مدرب لا يمتلك تاريخ".

وأضاف "لقد رأيته حينما كان مدربا لتونس أي فريق كبير هنا في تونس لا يوافق على الاستعانة به، هذا مدرب لا يليق بنادي بحجم الأهلي، لا يتوافق مع حجم طموحات هذا الفريق".

وأكمل حديثه مع FilGoal.com "ليكنز مدرب دفاعي والأهلي فريق يحب يسجل الأهداف ويتوج بالبطولات، حينما كان مدربا لتونس كان يهتم بالدفاع والباقي على الله لتسجيل الأهداف".

إذا.. ما هي الصفة التي ينبغي توافرها في المدرب القادم للأهلي؟

يجيب البنزرتي"الأهلي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين لا بأس بها لديها إمكانيات ومهارات متميزة".

وأردف المدرب التونسي المخضرم"لا يجب أن يبحث الأهلي عن مدرب يحب ضم النجوم، يجب أن يكون مدربا يعرف كيف يوظف المجموعة المتواجدة لديه بالشكل الأمثل".

وأوضح"على سبيل المثال في النجم الساحلي لا يوجد لاعب واحد مميز، الفريق كله هو النجم".

وتابع"هذا ما يجب أن يتوافر في مدرب الأهلي القادم أن يوظف المجموعة المتواجدة لديه من اللاعبين بالشكل الأمثل فنيا".

عيوب الأهلي؟

وعن أبرز عيوب الأهلي التي رأها خلال مباراتي الفريقين في الكونفدرالية أجاب"الدفاع والتمركز الدفاعي من اللاعبين".

وأوضح "الأهلي فريق كبير يجب عليه أن يمارس الضغط العالي على منافسيه وأنا أقوم بذلك الأمر مع النجم الساحلي".

وأتم "الفرق الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد تقوم بممارسة الضغط العالي على منافسيها، وهذا عمل كبير وجبار. الضغط العالي هو أمر ذهني وفني أكثر منه بدني".