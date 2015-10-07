ضبط 8 قطع سلاح نارى ومخدرات ومخالفات مرورية فى حملة بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا اليوم حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة>وذكر البيان الصادر عن مديرية الأمن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، بحوزة متهمين وعدد من الطلقات النارية، وتحرر عن الوقائع المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

وأضاف البيان أنه تم القبض على متهمين بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو وحشيش منها ضبط مصطفى ح 25 سنة عاطل بحوزته 440 قرصا مخدرا لعقار الترامادول و4 قطع حشيش تزن 16 جراما بقصد الاتجار ومبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6461لسنة 2015 إدارى مركز أبوقرقاص.

وأشار البيان الصادر عن المديرية أنه تم إلقاء القبض على متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا إطلاق أعيرة نارية بينهم خفير نظامى يدعى أبوطالب ع 45 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2856 لسنة 2015 إدارى مركز المنيا مشاجرة.

وأضاف البيان أن إدارة المرور تمكنت من ضبط 1555 مخالفة مرورية مختلفة بينها ضبط 36 دراجة بخارية بدون لوحات معدنيه و566 مخالفة دراجات بخارية.

كما ألقى القبض على سائقين تبين تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة على الطريق السريع كما ذكر البيان تمكنت وحدة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 587 قضية بينهم 2 جنايات و233 حبس جزئى و89 حبس مستأنف.