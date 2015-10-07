أمن المنيا يعيد سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها من عامين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إعادة سيارة مبلغ بسرقتها منذ عام 2013 بقسم العمرانية بالجيزة،>حيث ذكر بيان صادر عن مديرية أمن المنيا اليوم، أن معلومات أكدتها التحريات وردت لضباط وحدة مباحث مرور المنيا، تفيد حيازة ربيع م ع 24 سنة عاطل من إحدى قرى سمالوط للسيارة رقم 42411 ملاكى المنيا ماركة هيونداى اكسنت، وأنها من متحصلات جريمة سرقة، على الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتم ضبط السيارة أثناء توقفها بالطريق الدائرى بسمالوط.

وبفحص السيارة تبين أن اللوحات المثبتة عليها غير خاصة بها، وأنها خاصة بسيارة أخرى وتبين أيضا وجود تجليخ كامل لرقم الشاسيه وأنها تحمل "موتور" رقم 77147.

وقال البيان إنه بالكشف عنها بمصلحة الأمن العام، تبين أن رقم الموتور خاص بسيارة هيونداى اكسنت موديل 1994 تحمل رقم 7358 ف ا ر وتحمل "شاسيه" رقم 890789 مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 5287 2013 جنح قسم العمرانيه الجيزة بتاريخ 15/4/2013 عن بلاغ حسن على حمدى 60 سنة من العمرانية جيزة وجارى تحرير المحضر اللازم.

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