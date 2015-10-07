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الجنايات تستكمل اليوم إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث عنف المرج

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الجنايات تستكمل اليوم إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث عنف المرج الجنايات تستكمل اليوم إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث عنف المرج
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، وبعضوية المستشارين خالد عوض وأحمد شوقى، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين من جماعة الإخوان فى القضية رقم 6768 سنة 2015 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج".

وصدر ضد المتهمين حكم غياب بالمؤبد هما و6 آخرين وتقدم دفاعهما بطلب إعادة إجراءات محاكمتهما.. وكان أمر الإحالة قد أسند للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج، وأسفرت عن مصرع 7 أشخاص.

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